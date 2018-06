Le mécanisme de rabais et de surtaxe est actuellement utilisé pour gérer la hausse et la baisse imprévisibles du prix du carburant, mais BC Ferries a déclaré qu'elle ne fait pas d'argent de cette façon. Le président de la société, Mark Collins, a déclaré que l'entreprise avait eu des frais supplémentaires, des rabais et des périodes avec ni l’un ni l’autre durant les 14 dernières années.

Lorsque les tarifs auront disparu, les coûts supplémentaires varieront en fonction du voyage. Toutefois sur les routes principales, les passagers devront payer 50 cents de plus et il en coûtera 1,70 $ de plus pour un véhicule.

Des passagers d'un traversier de BC Ferries qui quitte le terminal de Bowen Island Photo : Radio-Canada/Noémie Moukanda

La province se dit « déçue » par l’initiative

La suppression de tarifs intervient deux mois après que la province ait annoncé un nouveau financement de 59 millions de dollars dans le cadre de sa stratégie sur la réduction des coûts. La ministre des Transports, Claire Trevena, a écrit une lettre à la société de la Couronne en disant qu'elle était déçue d'avoir entendu parler des plans de rabais de BC Ferries en mai seulement. Mardi, elle a réitéré sa frustration.

« [La province] a récemment entamé des discussions avec la compagnie dans l'espoir d'une solution, mais aucun accord n'a pu être conclu », a déclaré la ministre.

Les gens le long de la côte méritent d'être en mesure de voyager à un prix abordable. Claire Trevena, ministre des Transports de la C.-B.

Mme Trevena a déclaré que la province procède à un examen opérationnel de BC Ferries afin de « s'assurer que le service fonctionne » pour les Britanno-Colombiens.

Mark Collins a déclaré que l'entreprise sait que l'abordabilité est importante pour les passagers et qu'elle utilise des comptes de report de carburant et des mesures de protection de risque pour aider à réduire l'impact sur les prix fluctuants du carburant. Les comptes reportés sont des soldes ou des dépenses encourues au cours d’un exercice, mais qui peuvent être affectées à des exercices ultérieurs.