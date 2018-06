Une quarantaine d'élèves de 5e et 6e année de l'école des Bois-et-Marées de Sainte-Luce pourront dorénavant circuler de façon plus sécuritaire lors de leurs déplacements à vélo. Ces élèves ont reçu une formation théorique et pratique sur la sécurité routière dans le cadre du programme « Cycliste averti », piloté par Vélo Québec.