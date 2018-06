Avec les informations de Piel Côté

Entre 2012 et 2017, la Sûreté du Québec a recensé une dizaine d'accidents avec blessés mineurs et une vingtaine d'accidents impliquant des dommages matériels.

L'intersection des rues Perreault et Dallaire à Rouyn-Noranda avant la construction de l'îlot central. Photo : Radio-Canada/Piel Côté

L'îlot central empêchera les véhicules de traverser l'avenue Dallaire, ce qui réduira les risques de collisions.

Le comité qui a pris cette décision est composé de différents services de la Ville, de la Sûreté du Québec, de la Commission scolaire de Rouyn-Noranda et du ministère des Transports.

Le directeur des travaux publics et services techniques, Réjean Lesage croit que d'installer panneaux d'arrêts n'est pas la meilleure solution. « Plusieurs citoyens ont proposé l'ajout de deux panneaux d'arrêt sur l'avenue Dallaire, dit-il. Toutefois, cette solution n'était pas valable en raison de la forte dénivellation de la rue à cet endroit. »

Il ajoute que d'installer des panneaux d'arrêts aurait été dangereux, particulièrement en hiver, puisque les automobilistes auraient dû s'immobiliser dans la pente.

Moins de circulation croisée

Les véhicules en provenance du haut et du bas de l'Avenue Dallaire ne pourront plus tourner à gauche. Ceux qui arrivaient de la rue Perrault, de l'est ou de l'ouest, ne pourront plus traverser l'Avenue Dallaire.

Un îlot central sera construit au centre des rues Perreault et Dallaire afin d'améliorer la sécurité routière. Photo : Radio-Canada/Gracieuseté

Le comité de circulation croit également que l'aménagement bétonné incitera les automobilistes à ralentir davantage, ce qui facilitera la tâche des piétons.

Les travaux débuteront en juillet, pour se terminer vers la fin du mois.

Il en coûtera environ 25 000 $ pour procéder à cet aménagement, mais une aide financière de 10 000 $ a été octroyée par le ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l'Électrification des transports du Québec.