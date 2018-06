Le litige avec la France a éclaté au grand jour après que le président français Emmanuel Macron eut créé la polémique pour avoir critiqué le refus des autorités italiennes d’accueillir sur leur territoire les 629 migrants rescapés par le navire humanitaire Aquarius.

Lors d’un Conseil des ministres, M. Macron « a tenu à rappeler le droit international maritime qui veut que dans ces cas-là de détresse, ce soit la côte la plus proche qui assume la responsabilité de l'accueil », a rapporté mardi le porte-parole du gouvernement, Benjamin Griveaux.

Il y a une forme de cynisme et d'irresponsabilité du gouvernement italien face à cette situation humanitaire dramatique. Emmanuel Macron, président français, cité par Benjamin Griveaux

Un porte-parole du parti du président, Gabriel Attal, en a rajouté en déclarant que la position italienne dans le dossier était « à vomir ».

Ces propos ont soulevé l’indignation du gouvernement Conte, entré en fonction il y a une semaine. « L’Italie ne peut accepter de leçons hypocrites de pays ayant préféré détourner la tête en matière d'immigration », a d'abord indiqué mardi le gouvernement dans une note interne rendue publique par les médias.

L’affaire a pris une tournure diplomatique mercredi, lorsque le ministre italien des Affaires étrangères, Enzo Moavero a convoqué l’ambassadeur français à Rome pour le sermonner. Ce dernier étant à l’extérieur du pays, il a plutôt reçu la chargée d’affaires Claire Anne Raulin.

« Le ministre Moavero a précisé que de telles déclarations mettent en péril les relations entre l'Italie et la France. Le ton employé est injustifiable », indique le ministère italien des Affaires étrangères dans un communiqué.

« Nous sommes parfaitement conscients de la charge que la pression migratoire fait peser sur l'Italie et des efforts que ce pays fournit », a répliqué un porte-parole du ministère français des Affaires étrangères, cherchant visiblement à calmer le jeu. « Aucun des propos tenus par les autorités françaises n'a bien entendu remis cela en cause ».

Le ministre italien de l’Intérieur et chef de la Ligue (extrême droite), Matteo Salvini, n’en a pas moins réclamé des « « excuses officielles » de la France. À défaut de les obtenir, a-t-il ajouté, « le premier ministre Conte fera une bonne chose en n’allant pas en France », où il doit rencontrer le président Macron vendredi.

La présidence française a indiqué quelques heures plus tard n'avoir reçu « aucune information de la présidence du Conseil (italien) sur une demande d'excuse ou sur une possible annulation de la visite de Giuseppe Conte ».