L’Orchestre symphonique de Windsor, qui gère l’immeuble, a remis un avis officiel à Bike Windsor Essex indiquant qu'il doit quitter l’emplacement avant la fin août 2018. Cette nouvelle est difficile à digérer pour Lori Newton, directrice générale de l’organisme, qui ne comprend pas pourquoi ils doivent partir.

Nous sommes atterrés de recevoir un avis officiel… Nous nous sommes assis en nous regardant, en nous disant que c’était une triste nouvelle. Lori Newton, directrice générale de l’organisme

La nouvelle a d'autant plus surpris les membres de Bike Windsor Essex qu'ils ont investi des centaines d’heures et plus de 5000 $ pour faire de leurs bureaux, situés à l'angle de la rue Pelissier et de l’avenue Université, un endroit accueillant et vibrant.

Comparé à quand nous avons déménagé, c’était un endroit mort, alors que maintenant, c’est un endroit vivant , dit-elle.

Lori Newton, directrice générale de Bike Windsor-Essex Photo : CBC/Dereck Spalding

La directrice générale de l’organisme espérait que Bike Windsor Essex aurait eu la chance de profiter des locaux plus longuement, mais elle fera appel à ses partenaires pour voir s’ils ont un espace adéquat à leur louer. L’organisme a presque utilisé toute la subvention octroyée par la Fondation Trillium de l’Ontario.

L’Orchestre symphonique de Windsor n’a pas voulu commenter la situation avant d’avoir parlé avec les représentants de Bike Windsor Essex.