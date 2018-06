Après Le livre de la jungle et La Belle et la Bête ces dernières années, et avant Aladdin, Disney transforme un autre de ses célèbres dessins animés en film réalisé en prise de vues réelles.

Tim Burton retrouve pour l’occasion plusieurs de ses acteurs fétiches : Eva Green, vedette de son film Miss Peregrine et les enfants particuliers, Michael Keaton (Batman, Le retour de Batman et Betelgeuse) et Danny DeVito (Le retour de Batman).

De son côté, Colin Farrell joue un soldat qui, de retour de la guerre, est engagé par le propriétaire d’un cirque (Danny DeVito) pour s’occuper d’un éléphanteau. Timide et moqué à cause de ses grandes oreilles, l’animal va rapidement révéler un don unique : sa capacité à voler, une prouesse qui attise les convoitises d'avides personnages.

Tim Burton a déjà collaboré avec Disney pour créer une nouvelle version d’un des classiques du studio, Alice au pays des merveilles, sorti en 2010.

Dumbo devrait sortir au cinéma en mars 2019.