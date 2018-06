Lorsqu’elle a terminé ses études en médecine en 2013, Alison Fines ressentait des sentiments contradictoires au sujet de sa résidence imminente.

L’Université Dalhousie, dit-elle, lui a conseillé de choisir une spécialité parce qu’elle pourrait toujours se diriger plutôt en médecine familiale si elle changeait d’avis en cours de route.

Un an et demi plus tard, elle a justement demandé à quitter son poste en médecine interne pour passer à la médecine familiale. Elle dit que personne n’aurait pu prédire les difficultés qui se sont alors dressées sur son chemin.

Alison Fines a d’abord essayé d’obtenir une mutation dans le cadre du programme de l’Université Dalhousie, puis ailleurs au pays. Chaque fois, souligne-t-elle, on lui a répondu que l’on fonctionnait à plein rendement et qu’on ne pouvait former plus de médecins résidents.

Elle a proposé un contrat de 10 ans pour travailler dix ans en milieu rural en Nouvelle-Écosse, sans succès.

En désespoir de cause, ajoute-t-elle, elle a même proposé de terminer sa formation sans salaire.

Après avoir passé des années à demander de l’aide d’établissements de formation, d’élus et de médecins, Alison Fines a fini par renoncer à la médecine, en janvier.

Chaque année, explique l’Université Dalhousie, environ 15 % de ses médecins résidents demandent un transfert. Seulement 40 % d’entre eux réussissent à en avoir un.

Le programme doit toujours fonctionner au maximum de sa capacité, afin de former un nombre maximal de médecins, précise le Dr Andrew Warren, mais cela laisse peu de place à des changements de spécialité.

D’après un reportage de Carolyn Ray