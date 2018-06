Le groupe de travail rencontrera les employés de Poplar River Generating Station et de la mine de Poplar River, ainsi que les représentants de la communauté et des travailleurs de l'industrie du charbon de Coronach, autour de laquelle s'est bâti ce village en Saskatchewan.

La visite aura notamment pour but d'informer les participants sur les conséquences de la transition énergétique canadienne, ainsi que d'étudier la possibilité de nouveaux développements économiques plus durables.

Les experts du monde du travail, de politiques municipales, et du développement durable se pencheront sur les moyens de réduire l’écart entre les programmes existants et les engagements fédéraux de sortir de l'énergie produite à l'aide du charbon. La possibilité d'obtenir des fonds destinés aux infrastructures sera envisagée, tout comme la mise en place de soutiens à l'emploi et à la formation.

Les informations et recommandations issues de cette rencontre seront intégrées au rapport attendu à la fin de 2018 par la ministre de l’Environnement et du Changement climatique, Catherine McKenna.