Il remplacera Johanne Turgeon à compter du 1er octobre prochain, elle qui qui quittera son poste en septembre. Johanne Turgeon était PDGA depuis avril 2015.

Dr Tremblay, un pédiatre de formation, a occupé différents postes dans l'organisation du CIUSSS de l'Estrie-CHUS. Il a été directeur des services professionnels et codirecteur des services cliniques au CHUS de 2010 à 2014, puis directeur général de l’établissement de 2014 à 2015. Depuis, il occupait le poste de directeur général adjoint aux programmes de santé physique généraux et spécialisés.

Selon les informations obtenues par Radio-Canada Estrie, deux candidats ont été proposés au ministre de la Santé, Gaétan Barette. Dr Stéphane Tremblay a toutefois obtenu l'appui de Patricia Gauthier, la présidente et directrice générale du CIUSSS de l'Estrie-CHUS et du conseil d'administration.

Le CIUSSS de l’Estrie-CHUS compte plus de 17 000 employés et gestionnaires, plus de 1200 médecins et 300 chercheurs. Il a un budget annuel de l’ordre de 1,4 milliard de dollars.