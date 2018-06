Au Canada comme au Québec, le cancer colorectal est le deuxième plus meurtrier après celui du poumon. De façon générale, la recommandation suggère un test de dépistage tous les deux ans aux personnes de 50 à 74 ans qui ne présentent pas de risque particulier.

Toutefois, si des programmes de prévention à grande échelle sont offerts dans pratiquement toutes les provinces, ce n'est pas le cas au Québec ni au Yukon.

Malgré la présence de ces nombreux programmes provinciaux, les données indiquent que près d'un cancer colorectal sur deux, au Canada, est diagnostiqué après qu'il se fut propagé aux ganglions ou à d'autres parties du corps.

Selon le rapport Statistiques canadiennes sur le cancer : Rapport spécial de 2018 sur l'incidence du cancer selon le stade publié mercredi, la maladie aurait causé environ 9400 décès au pays en 2017.

Pour un cancer dépisté au stade 4, les chances de survie après cinq ans sont de moins de 15 %, alors qu'elles sont de 90 % s'il est détecté au stade 1.

L'examen préconisé pour détecter le cancer du côlon est un test immunochimique de recherche de sang occulte (RSOSI). Il s'agit d'analyser les selles pour savoir si elles contiennent du sang invisible à l'oeil nu.

Je crois que les gens ne sont pas conscients qu’il y a un test très simple à faire à la maison à partir de l’âge de 50 ans. Entre l’âge de 50 et 74 ans, on devrait faire ce test-là tous les deux ans. Ça prend deux minutes à faire et ça peut sauver votre vie. André Beaulieu, Société canadienne du cancer, division Québec

Bien que le test soit disponible au Québec depuis 2013, une note publiée en janvier dernier par le ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) révèle qu'« aucune invitation systématique à participer à ce dépistage ne sera lancée » tant que les cibles d'accessibilité et de qualité du service ne seront pas atteintes et que les ressources ne seront pas disponibles.

Un projet pilote mis à l'essai dans huit établissements de santé au Québec aurait démontré qu'une mise à niveau des unités d'endoscopie digestive est nécessaire. Ces démarches « sont en cours », selon le MSSS.

Il faut un minimum de 60 % de participation pour voir une incidence sur les chiffres en santé publique. André Beaulieu, Société canadienne du cancer, division Québec

D'après les chiffres du MSSS, 36 échantillons de selles sur 1000 sont jugés anormaux, ce qui nécessite un nouvel examen, soit une coloscopie longue.

Sur les 36 individus dont l'échantillon contient des traces de sang, seulement 4 vont recevoir un diagnostic de cancer colorectal.

D'après la Société canadienne du cancer, c'est d'abord la méconnaissance des tests disponibles qui fait en sorte que le taux de participation est si faible.

« Les gens pensent encore qu'on fait du dépistage avec la coloscopie qui est très intrusive, mais ce n'est pas le cas, explique le porte-parole de la Société canadienne du cancer André Beaulieu. Les nouveaux tests sont très simples, ils se font à la maison et sont très hygiéniques. »

Il ajoute que trop de gens croient que s'il y avait du sang dans leurs selles, ils le verraient, ce qui n'est pas le cas. « Quand on commence à le voir, c'est qu'il est trop tard », mentionne-t-il.