Pour l'occasion, le foyer de l'école a été transformé en salle de spectacle et en galerie d'art. Au programme : danse, musique et arts visuels. Avec cette performance, les élèves veulent promouvoir l'importance de trouver des solutions aux changements climatiques.

Les élèves de l'école secondaire ont pris d'assaut le foyer de l'école Photo : Radio-Canada/Alex Lamic

Le projet a été organisé et piloté tout au long de l'année par Josée Hémond, enseignante en arts visuels.

Des élèves de l'École Jules Verne à Vancouver écoutent leur enseignante Josée Hémond qui dirige la répétition. Photo : Radio-Canada/Alex Lamic

En début d'année, pour le volet social, un comité vert a été formé. Il a entre autres organisé un échange de vêtements, modifié les produits offerts dans les distributrices et mis en place la station de recyclage et de compostage de l'école.

Les élèves écoutent la répétition de la formation musicale de Jules Verne qui participe à leur spectacle de fin d'année. Photo : Radio-Canada/Alex Lamic

Dans les classes d'arts visuels, les élèves ont réalisé des affiches publicitaires et une installation qui sont maintenant exposées dans l'école et qui servent de décors aux performances musicales et de danse.

J'espère pour le futur proche et le futur lointain qu'on va continuer à voir des actions comme ça, que la future génération va changer les choses. Josée Hémond, enseignante

Le spectacle est présenté le mercredi 14 juin à 19 h et est ouvert au public.