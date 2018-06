Le maire Watson a indiqué dans une note de service, envoyée mardi, qu’il appuyait la demande du SPO, tout comme le président de la Commission de services policiers d’Ottawa, le conseiller Eli El-Chantiry, qui a cosigné la note de service.

Le gouvernement fédéral avait annoncé l’an dernier qu’il investirait 327,6 millions de dollars sur cinq ans, ainsi que 100 millions de dollars annuellement pour les années suivantes en appui aux initiatives pour contrer la criminalité liée aux armes à feu, selon la note de service du maire.

Plus d’une dizaine d’homicides sont survenus à Ottawa depuis le début de l’année, dont plusieurs fusillades mortelles.

Or, puisque les fonds fédéraux n’étaient pas attendus avant avril 2019, le SPO a indiqué qu’il préférait embaucher de nouveaux agents cette année. Ces derniers entreraient en fonction en octobre.

La facture de cette embauche s’élèverait à 660 000 $ cette année, ce qui mettrait de la pression sur le budget 2019. Les sommes du fédéral couvriraient aussi une partie des coûts futurs engendrés par l’embauche de nouveaux policiers.

Les nouveaux agents prêteraient main-forte lors d’enquête en lien avec des fusillades et des gangs de rue en plus d’être impliqués dans des initiatives communautaires d’application de la loi et de répression axées sur la prévention et l’intervention , peut-on lire dans la note de service.

Le SPO présentera formellement sa requête lors de la prochaine réunion de la Commission de services policiers d’Ottawa le 25 juin.