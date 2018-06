Un texte de Kassandra Nadeau-Lamarche

Avec son plan stratégique, elle s’est basée sur ses forces ainsi que son potentiel. Le plan s'articule autour de cinq axes de développement, soit la gouvernance, le développement durable, la sécurité publique, la culture ainsi que le développement économique.

Dans chacun de ces axes-là, il y a des thèmes sur lesquels on va se pencher dans les années à venir, et ce sont des points de référence sur lesquels on va pouvoir se baser d’année en année pour ce qu’on a réussi et ce qui est à faire , explique le maire de la Communauté rurale de Haut-Madawaska, Jean-Pierre Ouellet.

À partir de maintenant, le conseil municipal devra donc tenir compte du plan lors de toute prise de décision. Un employé municipal devra se baser sur le plan afin de déterminer les employés nécessaires à sa réalisation.

Avec ce plan, le maire espère rendre sa communauté encore plus attrayante. D’ici cinq ans, il espère qu'elle puisse compter jusqu’à 300 personnes de plus dans sa population.

Nouveau logo

Le conseil municipal a dévoilé le nouveau logo de la Communauté rurale de Haut-Madawaska. Photo : Communauté rurale de Haut-Madawaska

La conseil municipal a également dévoilé le nouveau logo, créé par Jacques Rousseau, de Production Rouj, à Edmundston. Représentant les attraits de la région à l’intérieur d’un point de situation géographique, le logo a été conçu pour aller de pair avec le nouveau slogan de la communauté : Suivez la route bleue. Un site web et une présence sur les réseaux sociaux sont également prévus sous peu.

Bilan de la première année