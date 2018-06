Le président, en entrevue au micro de Sandra Gagnon sur les ondes de Radio-Canada, s'inquiète de l'avenir de la dualité linguistique dans la province. Selon lui, le gouvernement fédéral manque de vision.

Marc Arnal a également profité de son passage à l'émission La Croisée pour sonner l'alarme sur un possible changement de gouvernement dans sa province : « L'Alberta n'a jamais été une pépinière de dualité linguistique. [...] Si on suit l'Ontario aux prochaines élections, ça ne risque pas de s'améliorer énormément. »

Le président souligne les réalisations du gouvernement néo-démocrate pour reconnaître la francophonie depuis son entrée au pouvoir.

« Je pense que l'attitude du gouvernement provincial actuel en Alberta, la reconnaissance de nos symboles, la reconnaissance de notre communauté à travers la politique et le mois de la francophonie sont toutes des choses qui vont inciter les gens à revendiquer leur place dans la société », dit Marc Arnal.

Selon lui, le défi reste toutefois de prouver que la dualité linguistique est pertinente et forge le caractère unique du pays. Pour ce faire, il juge que le gouvernement fédéral doit être plus agressif dans ses politiques pour promouvoir l'importance de la dualité linguistique au Canada.