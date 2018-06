Ces mesures de sécurité ont duré environ deux heures, selon la police de Regina.

Les parents des élèves ont été informés que la récréation du midi avait été écourtée.

L’école a appliqué cette mesure après une suggestion de la police de la ville.

Quatre autres écoles touchées mardi

Les écoles St Peter’s, Archbishop M. C. O’Neill et le Thom Collegiate ont également dû prendre des mesures de sécurité à cause d’un message publié sur les médias sociaux, selon la police.

Ces écoles du nord de Regina ont donc verrouillé leurs portes durant une partie de la journée. Les autorités enquêtent toujours sur cette affaire.

De son côté, l’école Seven Stones a aussi pris des précautions, mardi, entre 13 h et 14 h 30, mais pour une autre raison. Des élèves avaient cru apercevoir un homme armé près de l’école. Les policiers ont mis en place un périmètre de sécurité et ont enquêté sur les lieux, mais ils ont finalement découvert que ce n’était pas une arme que l’homme tenait.

Le périmètre de sécurité a donc été levé à 14 h 30 et les élèves ont pu continuer leur journée normalement.