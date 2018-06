Il entraînera les 20 meilleurs joueurs de cette catégorie d'âge au pays.

Ça va être un défi intéressant, ça va me tenir occupé une bonne partie de l'été, mais c'est des programmes qui sont le fun. C'est le fun de faire partie d'un programme d'Hockey Canada qui est prestigieux comme ça. C'est un privilège et un honneur de pouvoir être dans le programme. Maintenant, c'est de ne pas sauter d'étapes et de préparer les choses le mieux possible pour préparer ce tournoi-là , a-t-il confié en entrevue à Région zéro 8.

Gilles Bouchard avait remporté la médaille d'argent avec l'Équipe Canada Rouge des moins de 17 ans au Championnat du monde de 2017.

Son fils admissible au repêchage

Par ailleurs, son fils, Xavier Bouchard, est élligible au repêchage de la Ligue nationale de hockey (LNH), qui aura lieu les 22 et 23 juin à Dallais, au Texas.