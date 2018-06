Les dignitaires, les participants, y compris les enfants d'une garderie, ont pris part aux discours et à la levée du drapeau des Philippines, devant la mairie de la capitale yukonnaise.

Selon le recensement national de 2016, plus de 1300 personnes au Yukon sont d'origine philippine et plus de 1000 d'entre eux peuvent communiquer en tagalog.

Plusieurs ont profité de la Journée de l’indépendance pour porter leurs habits traditionnels. Photo : Radio-Canada/Steve Hossack

Il s'agissait de la deuxième célébration de la Journée de l'indépendance du 12 juin, au territoire, mais c'était une première de cette envergure.

Les Yukonnais d'origine philippine ont chanté l'hymne national.

Le premier ministre du Yukon, Sandy Silver, la présidente de l'association canado-philippine du Yukon, Yvonne Clarke et le maire de Whitehorse, Dan Curtis tiennent le drapeau des Philippines avant qu'il soit hissé. Photo : Radio-Canada/Steve Hossack

Le maire de Whitehorse Dan Curtis a affirmé qu'il s'agissait avant tout de souligner l'importance de cette communauté dans la ville, qui compte sur son conseil municipal une représentante, Jocelyn Curteanu.

Nous ne sommes pas ici pour le protocole, nous sommes ici parce que nous sommes fiers. Dan Curtis, maire de Whitehorse

Les enfants d'une garderie ont participé à la célébration à Whitehorse. Photo : Radio-Canada/Steve Hossack

La présidente de l'association canado-philippine du Yukon, Yvonne Clarke, a expliqué qu'il s'agissait également de reconnaître les sacrifices de leurs ancêtres pour assurer un avenir libre de l'oppression coloniale.

Nos enfants sont nés et sont élevés ici. Ils représentent la première génération d'immigrants. Ils ne savent pas nécessairement d'où nous venons et pourquoi nous célébrons. C'est l'occasion de partager cette histoire. Yvonne Clarke, présidente, Canadian Filipino Association of Yukon

Les festivités se sont terminées par des plats traditionnels tels adobo de porc et pandesal qui sont devenus de plus en plus présents dans les rassemblements publics du Yukon.

Avec les informations de CBC/Jane Sponagle