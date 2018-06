Bernard Richard critique le manque de vérifications des antécédents et des compétences des sous-traitants qui sont responsables de certains foyers d’accueil, malgré un rapport accablant publié en février 2017.

Hélas, rien n’a changé depuis ce rapport. Bernard Richard, représentant de l'enfance et de la jeunesse de la Colombie-Britannique

Bernard Richard raconte par exemple qu'un employé d’un foyer d’accueil sous-traitant du Grand Vancouver « a par exemple partagé de la marijuana avec un jeune résident du foyer, a offert de la cocaïne a ce même résident [et] a des antécédents reliés aux gangs de rue. »

Le foyer d’accueil en question a été fermé en mai dernier, forçant le déplacement de 18 enfants.

Notre examen un peu plus approfondi nous pousse à croire que peu de formations sont disponibles pour ceux qui travaillent pourtant avec des jeunes les plus vulnérables de la Colombie-Britannique. Bernard Richard, représentant de l'enfance et de la jeunesse de la Colombie-Britannique

M. Richard note aussi que « les approches thérapeutiques sont à peu près inexistantes ». « Malheureusement, ces résultats ne surprennent plus personne », se désole-t-il.

La province mise en cause

Le représentant des enfants blâme le ministère de l’Enfance et du Développement de la famille. Bernard Richard a écrit une lettre à la ministre Katrine Conroy pour lui partager ses inquiétudes.

« La sous-traitance en tant que telle n’est pas en jeu », précise-t-il, notant toutefois que « c’est le devoir du ministère de s’assurer que les gens qui sont embauchés pour livrer ces services importants sont capables de le faire et le font de façon professionnelle. »

La désolation est d’autant plus forte pour lui, que le ministère a créé un bureau spécifiquement pour mener ces vérifications.

Presque la moitié des foyers d’accueil de la C.-B. n’ont pas subi de vérification. C’est surtout là le problème, et ce n’est pas nouveau. Bernard Richard, représentant de l'enfance et de la jeunesse de la Colombie-Britannique

Ces travailleurs dont on ignore tout du « passé potentiellement criminel » seraient des centaines, selon M. Richard. Ce dernier estime que la situation est dévastatrice pour les jeunes placés de la Colombie-Britannique.

« Notre bureau a publié des rapports qui racontent l’histoire d’un suicide, de jeunes qui sont sans-abris, qui sont exploités sexuellement, qui sont entraînés dans un gang de rue et qui causent des dégâts pour les citoyens de la province, mais certainement pour eux-mêmes », soulève Bernard Richard.

Il ajoute que « leurs vies sont gâchées » et que « ce sont des jeunes vulnérables qui ont besoin d’être appuyés, qui ont besoin d’un soutien et qui ont besoin de services professionnels ». Le tribut de ces manquements sera payé par tous, conclut-il, « si l’on néglige de faire le travail nécessaire ».

La ministre reconnaît les manquements

Dans un communiqué, la ministre précise que le travail effectué depuis qu’elle est entrée en poste visait surtout à améliorer le statu quo. Elle soutient maintenant qu’une refonte en profondeur du système est nécessaire.

« Aucun enfant ne doit être placé à un endroit simplement parce que c’est la seule ressource disponible à ce moment », affirme Katrine Conroy. Elle a demandé à son ministère de réviser les dossiers de chacun des 800 enfants sous sa tutelle, pour s’assurer qu’ils sont à un endroit qui convient à leurs besoins.

Bien qu’il ne soit pas en « désaccord avec les engagements de la ministre », Bernard Richard se dit déçu, car le nouveau gouvernement est en place depuis une année et que ces problèmes sont récurrents depuis plusieurs années.

« C’est sûr que je mesurerai l’engagement du ministère par les actes et non les paroles, et ça, ça tarde à venir », conclut-il.