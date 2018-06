« Kim Jong-un a invité M. Trump à effectuer une visite à Pyongyang à un moment opportun, et M. Trump a invité Kim Jong-un à aller aux États-Unis », a indiqué l'agence officielle nord-coréenne KCNA.

À l'issue de la rencontre à Singapour, le président américain avait déclaré qu'il était effectivement prêt à inviter le leader nord-coréen à une première visite à la Maison-Blanche.

« Nous allons nous rencontrer souvent », avait indiqué M. Trump après avoir répondu « absolument » à une question sur une possible invitation à Washington.

Les relations désastreuses entre les deux pays se sont étalées « sur la période la plus longue » de l’histoire, a écrit KCNA, ajoutant que le sommet de mardi permettra « un tournant radical dans les relations extrêmement hostiles » entre les deux pays.

Le leader nord-coréen estime que la dénucléarisation de la péninsule coréenne dépend de la volonté de Washington comme de Pyongyang d’agir en ennemis en posant des « actions militaires agaçantes et hostiles », a aussi rapporté l’agence nord-coréenne.