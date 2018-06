L’incendie a touché un périmètre d’environ 250 mètres par 100 mètres, selon la SOPFEU. Il était situé près de deux résidences. Le jardin de l’une d'elles, où réside Tommy Chouinard, a même été entouré par les flammes.

J’ai été chanceux. Avec le nouvel espace que j’avais aménagé pour me faire un jardin en haut, le feu est arrivé d’un peu plus haut et vu qu’il y avait rien à brûler sur ce côté-ci, ça a contourné, mais s’il n’y avait pas eu ça, le feu s’en allait directement sur ma maison. Tommy Chouinard résident de Saint-Antonin