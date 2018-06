Un texte de Rose Nantel

Le conte jeunesse, publié aux Éditions de la nouvelle plume, raconte l’histoire fictive de deux jeunes de la ville qui partent à la recherche d’un clown sinistre qui rôde dans un parc. À travers leur enquête, les deux amis découvrent d’autres sombres histoires qui ont marqué les résidents de Moose Jaw.

L’auteure a profité des ateliers qu’elle animait avec les élèves de Moose Jaw pour créer Regarde derrière toi!. Plus tôt cette semaine, elle a reçu les boîtes contenant les livres imprimés. Mercredi matin, ce sera au tour des élèves qui ont participé au projet de voir le résultat final.

L’illustrateur du roman jeunesse est Andres Araneda, un enseignant de la division scolaire publique de Regina.

Au sujet de l'auteure

Martine Noël-Maw est originaire de Rouyn-Noranda. Elle a à son actif 14 oeuvres littéraires, incluant Le chêne et le papillon, paru au printemps 2018. Une pièce de théâtre et un roman ayant tous deux comme principale inspiration le cowboy et artiste canadien Will James sont en préparation.