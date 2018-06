Légalement, un gestionnaire de résidence doit donner un préavis de six mois au CIUSSS avant de fermer. C'est précisément concernant le non-respect de ce délai que les députés Harold Lebel du Parti québécois et François Bonnardel de la CAQ sont intervenus auprès de la ministre Charbonneau.

« Quand une résidence ferme parce qu'elle ne peut plus subvenir à des besoins de sécurité et de soins, est-ce qu'on devrait obliger les gens à les garder? Non, il faut les accompagner pour qu'ils soient à la meilleure place possible », s'est-elle défendue.

La ministre garde toutefois la porte ouverte quant à la mise en place d'une réglementation plus sévère, mais pas avant la fin des travaux parlementaires vendredi.

« On n'a pas le délai prescrit pour aménager des règlements avec beaucoup de sévérité. Par contre, dans un prochain mandat, ça serait la première chose que je regarderais », ajoute-t-elle.

Les 25 locataires de la résidence ont tous trouvé un nouvel endroit selon le CIUSSS de l'Estrie-CHUS.