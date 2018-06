Avec les informations de Tanya Neveu

Cette statistique est tirée du Plan d'action gouvernemental pour contrer la maltraitance envers les personnes aînées 2017-2018.

Dans la région, le Groupe mieux-être des personnes aînées kocom-mocom (« grand-père, grand-mère » en algonquin), qui regroupe de nombreux partenaires, souligne l'événement en présentant la pièce de théâtre Contes en souffrance.

Cette pièce vise à sensibiliser la population à la maltraitance financière et matérielle, forme de maltraitance parmi les plus répandues.

Les gens ne se rendent pas compte que c'est de la maltraitance, dit-elle. C'est souvent dans la famille que ça se passe : entre les enfants, les petits-enfants ou le conjoint. On est plus au moins conscients que ces choses-là existent même si on les vit. C'est difficile de prendre conscience que le comportement de l'autre personne est de l'abus ou de la maltraitance , explique la porte-parole régionale pour la Journée mondiale de lutte contre la maltraitance envers les personnes aînées, Anita Larochelle.

La pièce est présentée cette semaine dans toutes les MRC de la région.