Un texte de Émile Duchesne

Les représentants du syndicat veulent que les entreprises nord-côtières obtiennent leur part de contrats dans ce projet de développement des services de téléphonie cellulaire et d'Internet haute vitesse en Basse-Nord, qui est financé à près de 95 % par les gouvernements fédéral et provincial.

Ils veulent que le gouvernement oblige Telus à avoir recours à de la main-d'œuvre locale, lorsqu'elle est présente dans la région. Le vice-président au conseil provincial du secteur des communications au SCFP, Bryan Leclerc, estime qu'il y a des entreprises et de la main-d'œuvre qualifiée sur la Côte-Nord disponibles pour travailler sur ce chantier qui devrait débuter en juillet.

Le syndicat a rappelé ce qui s'était passé en Gaspésie en janvier 2017 lorsque des monteurs de lignes au chômage avaient manifesté leur mécontentement, parce que Telus avait confié des contrats à des compagnies qui employaient des travailleurs de l'extérieur de la région.

Telus avait rectifié le tir en donnant des contrats à des monteurs de lignes gapsésiens, mais le syndicat ne veut pas que le scénario se répète sur la Côte-Nord, affirme le président du SCFP pour le Québec, Denis Bolduc.