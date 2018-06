Le groupe Jérémie and the Delicious Hounds a été formé en 2014 à la suite de la victoire de Jérémie Brémault au « St-Boniface Idol » en 2013.

Le groupe est composé d'artistes francophones du Manitoba : le bassiste Nelson Sprout, le guitariste Ryan Toupin, le saxophoniste Serge Guénette, le batteur Diego Guzman et le chanteur et guitariste Jérémie Brémault. D’autres musiciens les accompagnent parfois sur scène, au piano ou à la trompette.

Chant’Ouest est à la fois un spectacle mettant en vedette des artistes en émergence des territoires et des provinces de l’Ouest canadien, et un concours permettant de choisir deux artistes ou groupes d'artistes de l'Ouest qui participeront au Festival de la chanson de Granby, au Québec. Cette année, Chant’Ouest se déroule le 20 septembre à Vancouver, en Colombie-Britannique.

Participer au Chant’Ouest offrirait à Jérémie and the Delicious Hounds une occasion unique de faire connaître leur musique à un plus vaste public. Avec le lancement de deux mini albums l’année dernière, les musiciens du groupe ont démontré la grande variété de leur palette, allant du rock au funk en passant par le soul. Depuis ses débuts, la formation cherche à évoluer dans son exploration de la musique française.

Tu peux vraiment voir l’évolution et le son qui est plus raffiné sur le deuxième album [...] ça a définitivement pris du développement sonore et linguistique. Jérémie Brémault, chanteur et guitariste

Au Manitoba, deux groupes se disputent la première place pour Chant’Ouest cette année : Jérémie and the Delicious Hounds et The Casual Tees.

Le groupe qui représentera le Manitoba au Chant’Ouest sera choisi lors d'une audition devant un jury de professionnels de la musique du Manitoba, le jeudi 5 juillet au Centre culturel franco-manitobain.