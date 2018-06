Le juge Richard Leon a rejeté l'argument du gouvernement voulant que la transaction nuise à la concurrence dans le secteur de la télévision payante et que les consommateurs se retrouvent forcés de débourser des centaines de millions de dollars de plus pour visionner des contenus télévisuels et cinématographiques.

En annonçant sa décision mardi, le juge Leon a mis fin au plus grand procès antitrust des dernières années. Son jugement autorise la transaction de 85 milliards de dollars, une des plus grosses de l'histoire des médias américains.

Le regroupement permet à AT&T, un opérateur de réseau de téléphonie et géant de la télévision payante, d'absorber, entre autres choses, le propriétaire des chaînes câblées CNN et HBO et le studio de cinéma Warner Bros. Ces actifs détiennent plusieurs contenus de grande valeur, comme la série télévisée Game of Thrones.

Le département américain de la Justice pourrait décider de porter la décision en appel. AT&T n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaires.

Selon le juge, le gouvernement n'a pas su présenter une preuve suffisamment étoffée pour appuyer ses arguments antitrusts.

Cette décision d'un juge fédéral annonce probablement une vague de consolidation dans le secteur. Les autorités réglementaires fédérales auront vraisemblablement plus de difficultés à empêcher les entreprises de croître en avalant des rivales et leur programmation. Et même les sociétés qui n'ont pas nécessairement besoin de grossir immédiatement pourraient être tentées de le faire pour éviter qu'un concurrent leur porte ombrage.

Certains observateurs s'attendent à ce que le groupe de télécommunications Comcast présente dès mercredi une offre d'achat pour les actifs de divertissement de Fox. Disney a déjà déposé une offre toute en actions de 52,4 milliards de dollars pour mettre la main sur la plupart des actifs de Twenty-First Century Fox, incluant les studios derrière les films Avatar et les séries télévisées The Simpsons et Modern Family.

Comcast a promis de faire grimper les enchères et le jugement favorable à AT&T pourrait faire fondre toute hésitation réglementaire qui l'aurait retenu de le faire jusqu'à maintenant.