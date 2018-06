Un texte de François Pierre Dufault

Il y a déjà eu une quinzaine de fermetures depuis six mois à l'urgence de l'hôpital de Montague, dont trois depuis le début juin. La raison invoquée par les autorités de la santé est toujours la même : le nombre de médecins disponibles est insuffisant pour couvrir tous les quarts de travail.

Nous avons élaboré un plan pour créer des services de soins de santé plus stables et durables pour la région [de Kings] , a déclaré le ministre de la Santé et du Mieux-être, Robert Mitchell, mardi. En embauchant des médecins supplémentaires, nous pouvons être sûrs que les portes du service d'urgence [de l'hôpital de Montague] restent ouvertes.

L'agence de la santé de l'Île-du-Prince-Édouard aura le mandat de recruter deux urgentologues permanents et des médecins suppléants pour l'hôpital qui dessert tout l'est de la province.

Il pourrait y avoir une dizaine d'autres fermetures d'ici la fin juin. Photo : Radio-Canada/Troy Poirier

À compter du 1er juillet, les heures d'ouverture de l'urgence de Montague seront réduites de deux heures par jour. Elles seront de 8 h à 20 h au lieu de 8 h à 22 h. En revanche, le Centre de santé communautaire de Montague devrait offrir des soins de santé primaires les lundis et mercredis de 16 h à 19 h, également à compter du mois prochain.

Ces nouvelles heures d'ouverture seront réévaluées à la fin de l'été, promet le ministre.

L'embauche des urgentologues va permettre de libérer les autres médecins [qui pratiquent à l'urgence], qui vont à leur tour pouvoir offrir davantage de soins primaires à leurs patients , explique Robert Mitchell.

Le ministre précise que l'urgence est généralement moins achalandée en soirée.

Une mesure suffisante?

Le député progressiste-conservateur Sidney MacEwan n'est toutefois pas convaincu que les mesures annoncées par le gouvernement libéral seront suffisantes pour venir à bout des fermetures à répétition de l'urgence de Montague. Il fait valoir que les campagnes de recrutement de médecins dans le passé n'ont pas toujours donné les résultats escomptés.

L'élu de la région de Morell dit qu'il préférerait voir la province ouvrir des cliniques de santé sans rendez-vous dans le comté de Kings, et élargir le champ d'exercice des pharmaciens et des infirmières praticiennes.

Nous sommes en train de manquer le bateau , s'est insurgé Sidney MacEwan à l'Assemblée législative, mardi après-midi. Il y a d'autres choses que nous pourrions faire , a renchéri le chef du Parti vert, Peter Bevan-Baker.

Lorsque l'urgence de l'hôpital de Montague est fermée, les patients sont dirigés vers l'urgence de l'hôpital Queen Elizabeth de Charlottetown. Pour les résidents de l'est de l'île, ça représente un déplacement de 45 à 90 kilomètres.

L'accès aux services de santé est déjà difficile dans l'est de la province, selon l'opposition. Photo : Radio-Canada/Troy Poirier

En janvier, l'annonce par le ministère de la Santé et du Mieux-être de deux nouveaux médecins pour le comté de Kings était censée mettre fin à la pénurie.

Or, selon une note de service émise par Santé Île-du-Prince-Édouard, l'urgence de Montague pourrait être fermée jusqu'à huit autres occasions d'ici à la fin de juin, à cause d'un manque de médecins.