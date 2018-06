The Casual Tees est formé de cinq jeunes musiciens : Addison Smith, Marco Freynet, Joel Rivard, Simon Reimer et Dustin Fournier-Broesky. On y entend la guitare, la basse, le violon et la batterie.

Gagnants de la Chicane électrique du 100 NONS en février 2017, les membres de The Casual Tees cherchent maintenant à faire connaître leur musique à l’extérieur du Manitoba.

Chant’Ouest est à la fois un spectacle mettant en vedette des artistes en émergence des territoires et des provinces de l’Ouest canadien, et un coucours permettant de choisir deux artistes ou groupes d'artistes de l'Ouest qui participeront au Festival de la chanson de Granby, au Québec. Cette année, Chant’Ouest se déroule le 20 septembre à Vancouver, en Colombie-Britannique.

Mon frère a déjà participé au Chant’Ouest et c’était une superbe expérience, ça a ouvert plein de portes pour lui. Marco Freynet

The Casual Tees est encore une jeune formation, formée il y a deux ans. À la suite de leur victoire à la Chicane électrique, ils ont eu l’occasion d'offrir des concerts à de multiples reprises à travers la province. Cela leur a permis d'améliorer leur style de musique funk, pop, country et rock.

Selon eux, participer au Chant’Ouest leur permettrait d'améliorer leur style de musique en français et d’écrire plus de chansons françaises, sans oublier que ce serait leur première tournée en tant que groupe à l'extérieur du Manitoba.

Le groupe musical Jérémie and the Delicious Houndssera aussi en audition pour Chant'Ouest. Selon la coordonnatrice de la programmation au 100 NONS, Ariane Jean, les deux groupes sont des candidats forts et elle est fière de dire que le Manitoba sera bien représenté au concours cette année.

Le groupe qui représentera le Manitoba au Chant’Ouest sera choisi lors d'une audition devant un jury de professionnels de la musique du Manitoba, le jeudi 5 juillet au Centre culturel franco-manitobain.