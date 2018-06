Un texte de Laurence Royer

C’est ce qui a été décidé au terme d'une rencontre entre Transports Canada et Relais Nordik qui avait lieu lundi après-midi.

Le Bella Desgagnés doit accoster à La Romaine à 22 h 15 mercredi. Si la météo le permet, Relais Nordik va décharger les marchandises essentielles pour la communauté. Toutefois, les matériaux de construction ne seront pas livrés, précise Francis Roy.

Selon le préfet de la MRC du Golfe-du-Saint-Laurent, Randy Jones, trois conteneurs de matériaux de construction ne seront pas livrés. Il juge cette situation inacceptable.