Un texte de Thomas Deshaies

Le porte-parole de Sayona Québec, Marc Parson, affirme être en communication régulière avec le ministère de l'Environnement et que cette option n'a pas été envisagée.

Disons que je ne voudrais pas mettre des mots dans leur bouche, mais cela n'a pas été évoqué, a répondu M. Parson. Donc, on peut en déduire, vu qu'on continue le procédé en communication avec eux, qu'ils ont l'évaluation environnementale entre les mains, qu'ils ont le plan de restauration entre les mains. Pas eu les commentaires d'une possibilité, ou d'une non-possibilité d'un BAPE éventuel.