Le juge a donc rejeté la demande de révision judiciaire d’un prisonnier en Ontario, qui demandait à ce que Services correctionnels Canada remplace le lait en poudre par du lait liquide.

Le prisonnier William A. Jonhson affirmait que servir du lait en poudre à un prisonnier « brime ses droits selon la Charte des droits et libertés, car lui et d’autres prisonniers sont incapables de boire du lait en poudre et donc ne reçoivent pas leur apport nutritionnel quotidien ».

Le prisonnier a soutenu qu’une bonne partie de la population n’aime pas ou n’est pas capable de boire du lait en poudre.

Le Procureur général du Canada a rétorqué que la Charte des droits et libertés ne protégeait pas contre « des limites aux droits banales. »

Qualité de la nourriture en prison

Services correctionnels Canada affirme fournir des repas d'une valeur nutritionnelle de 2600 calories par jour par prisonnier à un coût de 5,41 $. Photo : Bureau d'enquête correctionnel

Dans son rapport au parlement l’an dernier, l’enquêteur correctionnel Ivan Zinger racontait avoir reçu énormément de plaintes sur le choix, la quantité et la qualité de la nourriture.

Cette insatisfaction envers la nourriture a même été un facteur dans une émeute mortelle en 2016 dans un établissement pénitencier de Saskatchewan.

La nourriture est une source constante de frustration pour les prisonniers, explique Jennifer Metcalfe, directrice générale de la West Coast Prison Justice Society, une clinique d'aide juridique pour les prisonniers canadiens.

Ça semble insignifiant pour la communauté [extérieure], mais lorsque chaque aspect de votre vie est contrôlé par les Services correctionnels, quelque chose comme du lait poudre, ça prend une grande importance. Jennifer Metcalfe, directrice générale, West Coast Prison Justice Society

D'après des informations de Jason Proctor