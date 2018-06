Un texte de Camille Laventure

Des burritos ou tacos souples

Tout le monde peut mettre la main à la pâte pour les préparer. Voici quelques ingrédients avec lesquels vous voudrez garnir vos burritos ou tacos : guacamole, oignons, fromage râpé, légumes et fruits en tous genres, crème sure, etc.

Pour la protéine principale, vous pouvez griller la viande de votre choix sur le barbecue, faire réchauffer du porc ou du fruit du jacquier effiloché (une option végétarienne intéressante), ou préparer une garniture de légumineuses en laissant simplement mijoter le contenu de quelques boîtes de conserve de fèves mélangées dans une casserole sur le feu ou sur le barbecue. Il suffit d’ajouter quelques épices à la protéine que vous aurez choisie.

Les burritos ou les tacos souples sont préférables aux tacos croquants, car les tortillas souples risquent moins de se briser lors de vos déplacements et prennent moins d’espace que les tortillas dures.

De la pizza sur le barbecue ou sur le feu

Avec une pâte du commerce ou une pâte maison faite d’avance, ou même avec de simples pains pitas ou des tortillas, faire une pizza en camping est un jeu d'enfant. Pensez à emporter une plaque pour cuire la pizza ou une grille appropriée pour la cuisson directe sur le feu.

Ensuite, vous pouvez garnir la pizza de ce que vous avez sous la main. Un peu de sauce tomate, une bonne couche de mozzarella, des légumes et de la viande, et c’est prêt. Cuite sur le feu, votre pizza aura un délicieux goût fumé.

De la poutine

Le secret de la poutine sur le barbecue? Faire cuire les frites d’avance! Parole de Bob le Chef, votre poutine sera le clou de la soirée au feu de camp. Il suffit de mettre les frites, la sauce maison ou du commerce et le fromage en grains sur un papier d’aluminium, de refermer le tout et de laisser la poutine cuire au bord du feu.

Vous pouvez même vous servir de restes de saucisses à hot-dog, de bacon, de poitrine de poulet, de légumes ou, pourquoi pas, de sauce à pizza dans la préparation.

Pour vous inspirer : Poutine de feu de camp de Bob de Chef, à l’émission Marina Orsini

Marina Orsini Poutine sauce piquante fumée de l’émission Le combat des villes

Un dessert décadent

S’il est presque impossible de retirer aux guimauves leur titre de dessert par excellence en camping, d’autres options feront des jaloux autour du feu. Par exemple, une brochette de fruits grillés à la façon de guimauves que vous pourrez accompagner d’une sauce au chocolat ou au caramel, une poutine dessert, des crêpes cuites à la plaque sur le barbecue, ou même une croustade rapide aux fruits de saison.

Visitez notre portail consacré aux vacances