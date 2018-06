Un texte de Thibault Jourdan

Il est très facile de manquer le petit village d’Elkhorn. Moins de 500 habitants y vivent et peu de panneaux l’annoncent sur la Transcanadienne. Pourtant, la minuscule localité rurale, située à seulement 18 km de la frontière avec la Saskatchewan, abrite l’un des plus beaux joyaux du Manitoba, qui ravira les passionnés de vieilles voitures.

L'entrée du Manitoba Antique Automobile Museum situé à Elkhorn, au Manitoba. Photo : Radio-Canada/Thibault Jourdan

De l’extérieur, le Manitoba Antique Automobile Museum ne paie pas de mine. Pourtant, c’est « l’un des secrets les mieux gardés du Manitoba », lance, tout de go, l’actuel conservateur du musée, Richard Hainer. « Ce sont des membres de clubs automobiles du Manitoba et d’autres provinces qui me le disent », ajoute celui qui en est à sa cinquième année à la tête du petit musée.

Des autos à gogo

Fondé en 1966 par Isaac Clarkson, un membre de la communauté, le musée avait au départ un peu plus d’une soixantaine de voitures. « Il voulait préserver l’histoire de l’automobile, explique Richard Hainer. Après la guerre, des casses automobiles achetaient les vieilles voitures des fermiers pour les détruire. Il voyait cela comme des pans de l’histoire qui s’envolaient. »

Un homme, dans cette région, a décidé de sauver l’histoire. Une fois que des choses disparaissent, elles disparaissent pour toujours! Richard Hainer, conservateur du Manitoba Antique Automobile Museum

À force de récupérer des voitures ici et là, le musée a grossi. Aujourd’hui, il accueille plus de 100 véhicules, dont certains ont plus de 110 ans!

« La plus ancienne [voiture], une Holsmann, date de 1902 », précise le conservateur. La plus récente a tout de même plus de 40 ans : il s’agit d’une Jaguar qui date de 1976.

Ce modèle de voiture, qui date de 1905, est le plus ancien du Manitoba Antique Automobile Museum situé à Elkhorn, au Manitoba. Photo : Radio-Canada/Thibault Jourdan

Le Manitoba Antique Automobile Museum situé à Elkhorn, au Manitoba, abrite plus d'une centaine de vieilles voitures, allant de 1905 à 1976. Photo : Radio-Canada/Thibault Jourdan

Plus de 80 voitures sont réparties dans un hangar. Photo : Radio-Canada/Thibault Jourdan

Cette Jaguar, qui date de 1976, est le véhicule le plus récent du Manitoba Antique Automobile Museum situé à Elkhorn, au Manitoba. Photo : Radio-Canada/Thibault Jourdan

Ce modèle date de 1930. Photo : Radio-Canada/Thibault Jourdan

Des pièces de collection

Déambuler entre ces oeuvres d’art mécanique permet littéralement de remonter dans le temps. Chaque voiture est accompagnée d’un petit écriteau indiquant sa provenance et son année d’origine, ainsi que quelques caractéristiques.

Parmi toute sa collection, le musée cache quelques trésors. C’est le cas d’une voiture Metz de 1909 ou encore d’une Hupmobile, elle aussi datant de 1909, et qui fut la première - et la seule - voiture restaurée par Isaac Clarkson.

D'ailleurs, presque toutes les voitures sont dans leur état originel et n’ont jamais été restaurées. Pour autant, elles sont relativement bien conservées. Environ 80 d’entre elles sont en fait garées dans un hangar, tandis que quelques autres sont à l’extérieur.

Le Manitoba Antique Automobile Museum situé à Elkhorn, au Manitoba, abrite plus d'une centaine de vieilles voitures, allant de 1905 à 1976. Photo : Radio-Canada/Thibault Jourdan

« Nous avons aussi une Reo, quelques premières voitures McLaughlin, des Studebaker, une EMF, des Overlands... », mentionne Richard Hainer.

Une McLaughlin Photo : Radio-Canada/Thibault Jourdan

Cette Reo est l'un des plus anciens modèles exposés au Manitoba Antique Automobile Museum situé à Elkhorn, au Manitoba. Photo : Radio-Canada/Thibault Jourdan

Si le musée peut passer inaperçu le long de la Transcanadienne, il attire pourtant des gens du monde entier. L’an dernier, pas moins 16 nationalités ont défilé au musée: « Des Danois, des Belges, des Français, des Suédois, des Allemands, des Russes... », énumère le conservateur passionné.

Et quand on lui demande ce qui fait la particularité de son musée, Richard Hainer répond sans hésiter: « Toutes les voitures qu'on conduit aujourd'hui sont jetables. Celles-ci ne le sont pas. »