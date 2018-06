Patrick Hardy, père d'un fils autiste, souhaite aider le centre, situé dans l’école Lou MacNarin à Dieppe, à s'établir dans un édifice à part pour permettre un meilleur accès et une plus grande visibilité.

Le 30 juin prochain, il présentera une exposition maison, où les gens seront invités à se rendre à son domicile pour acheter ses oeuvres.

La porte va être ouverte pendant 2 heures, et les gens vont pouvoir circuler.[...] Tout ce qui va être sur les murs sera à vendre. Patrick Hardy, illustrateur et auteur

Pour chaque oeuvre vendue, Patrick Hardy remettra 20 % du prix de vente au centre.

Une de ses oeuvres sera aussi tirée au sort.