La plus grande partie de l'investissement servira à acquérir une nouvelle presse ultraperformante. Avec cet ajout, l'entreprise souhaite devenir l'un des imprimeurs les plus performants au Canada. La presse permettra de tripler la production de magazines et de circulaires en imprimant plus de quatre millions de pages à l'heure.

« Avec cette presse-là, je peux tout faire les produits que mes compétiteurs font et des produits qu'ils ne peuvent pas faire, comme des collages jusqu'à 48 pages plutôt que 32 pages », explique le président de l'entreprise, François Chicoine.

L'entreprise compte déjà plus de 1500 clients au Canada, mais veut maintenant s'attaquer au marché américain.

« Présentement avec Trump, ce qui va m'aider, c'est que tous les Américains qui prennent du papier canadien pour imprimer, ils vont vouloir que j'imprime pour eux à cause du taux de change d'environ 30 % de différence et la taxe de 22 % que Trump a mis. C'est plus intéressant de livrer le produit imprimé parce qu'il n'y a pas de taxe », explique M Chicoine.

L'Imprimerie FL Web a bon espoir de doubler son chiffre d'affaires d'ici deux ans et de tripler son nombre d'employés dans un avenir rapproché. En ce moment, 60 personnes y travaillent.