Mme Freeland, qui doit retourner à Washington mercredi, a assuré que le Canada n’avait pas bronché devant les derniers accès de colère du président.

Dès le premier jour, nous avons dit que nous nous attendions à des moments de drame, mais que nous resterions calmes et que continuerions notre travail tout au long de ces moments de drame. Chrystia Freeland, ministre des Affaires étrangères

« Dès le départ, nous nous sommes félicités de la possibilité qui s’offrait à nous de moderniser l’ALENA, a-t-elle ajouté. Nous pensons qu'il existe de réelles possibilités de conclure un très bon accord digne du 21e siècle. »

« Et depuis le début, nous avons dit que notre approche serait d'espérer le meilleur et de travailler pour le meilleur résultat possible, mais d'être toujours préparés pour le pire, d'avoir des plans B, C, D, E et F, et peut-être jusqu'à la fin de l'alphabet », a affirmé Mme Freeland.

Son collègue le ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social, Jean-Yves Duclos, a pour sa part critiqué la logique économique de M. Trump.

« Ce que M. Trump ne comprend pas – mais que tout le monde comprend –, c'est qu'une guerre commerciale ne bénéficie à personne », a estimé le ministre, lui-même un économiste.

« Une guerre commerciale fait mal à tout le monde, tout le monde perd. Et une fois que cette guerre est terminée, il faut reconstruire les ponts qui ont été détruits », a noté M. Duclos.

L'escalade verbale est hors de question

Donald Trump et Justin Trudeau au récent Sommet du G7, à La Malbaie Photo : La Presse canadienne/Justin Tang

Quelques heures plus tôt, le président américain s’en était de nouveau pris au premier ministre Trudeau, cette fois en disant que ce dernier allait apprendre de ses erreurs et en ajoutant que celles-ci coûteraient cher aux Canadiens.

Qui plus est, le conseiller de la Maison-Blanche en matière de commerce, Peter Navarro, a quant à lui déclaré qu'une « place spéciale en enfer » attendait M. Trudeau, avant de s’excuser.

Le premier ministre a préféré ne pas répondre directement aux commentaires intempestifs de M. Trump.

Je vais me concentrer sur la défense des emplois des Canadiens et des intérêts des Canadiens. Justin Trudeau, premier ministre

Le chef néo-démocrate Jagmeet Singh estime que c'est l'approche à préconiser : « C'est inacceptable [que l'administration Trump] continue à attaquer avec des mots et des gestes qui sont incohérents, et on va continuer à répondre de cette façon. Je pense que c'est la meilleure façon. »

Trudeau remercie la Chambre

Justin Trudeau a remercié mardi les partis d'opposition d'avoir mis la partisanerie de côté. Photo : La Presse canadienne/Justin Tang

Lundi, les élus de la Chambre des communes ont voté à l'unanimité en faveur d’une motion, soumise par les néo-démocrates, appuyant le gouvernement Trudeau et rejetant les « déclarations ad hominem désobligeantes faites par des responsables américains qui desservent les relations bilatérales et vont à l'encontre des efforts visant la résolution de ce différend commercial ».

Dans la motion, les députés canadiens se sont opposés « aux tarifs douaniers illégitimes » imposés par Washington et ont approuvé les représailles canadiennes, tout en soutenant le système de gestion de l'offre dans le secteur agricole dans son intégralité.

Cette démonstration d'unité a été saluée par Justin Trudeau à sa première intervention en Chambre depuis la fin chaotique du Sommet du G7.

Permettez-moi tout d'abord de remercier les députés de l'opposition et tous les Canadiens d'avoir fait preuve en temps opportun d'unité et de solidarité, et ce, au-delà des considérations partisanes, au-delà des provinces et à travers le Canada, pour montrer qui nous sommes en tant que peuple canadien. Justin Trudeau, premier ministre

Les élus l’ont chaleureusement applaudi.

Au même moment où la renégociation de l’Accord de libre-échange nord-américain (ALENA) est en perte de vitesse, les États-Unis ont imposé des droits de douane de 25 % et de 10 %, respectivement, sur l'acier et sur l'aluminium qui viennent du Canada, du Mexique et de l'Union européenne. Le gouvernement Trudeau a annoncé qu'il imposera des droits de rétorsion sur ces métaux et divers autres produits américains d'ici le 1er juillet.

De plus, l'administration Trump étudie la possibilité d'imposer des droits de 25 % sur les véhicules automobiles, a rappelé la ministre Freeland, en refusant de s'avancer sur l’« hypothétique » réponse du Canada. « Le Canada est prêt à toutes les éventualités », a-t-elle déclaré.

Elle a jugé « absurde » l'enquête menée par Washington sur l'impact que les importations de véhicules assemblées au Canada par des constructeurs américains ont sur la sécurité nationale des États-Unis.

La ministre a indiqué avoir fait part de ses remarques au représentant américain pour le commerce extérieur, Robert Lighthizer, dimanche, en précisant qu'ils avaient eu « un bon échange ».

Chrystia Freeland rencontrera mercredi le comité sénatorial des relations étrangères des États-Unis et tentera de s'entretenir de nouveau avec M. Lighthizer.

Robert Lighthizer, négociateur américain dans le dossier de l'ALENA Photo : Associated Press/Jacquelyn Martin

Miser sur les autres interlocuteurs

Frédéric Mérand, professeur de sciences politiques à l'Université de Montréal, a souligné que « ce qui est vraiment nouveau dans la relation canado-américaine, c'est le fait d'avoir aussi peu de confiance mutuelle ».

Donald Trump peut, de manière tout à fait imprévisible, décider de dynamiter un aspect de la relation ou un autre, de prendre des décisions unilatérales. Frédéric Mérand, professeur de sciences politiques à l'Université de Montréal

Pour éviter la surenchère, le gouvernement Trudeau devra miser sur ses relations avec les États, dont un grand nombre ont le Canada comme premier partenaire commercial, de même qu'avec le Congrès américain, a-t-il dit croire.

« À Ottawa, on a depuis longtemps fait une croix sur l'idée que la clé des relations canado-américaines allait dépendre du locataire actuel de la Maison-Blanche », a ajouté M. Mérand.