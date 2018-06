Les gens doivent évacuer le terrain du Collège Lambton, à Sarnia, pendant que la police fouille le campus.

Nous prenons toutes les mesures nécessaires pour nous assurer que tout le monde est en sécurité. [...] Nous ne sommes pas sûrs de ce qui en est, mais nous prenons toutes les précautions nécessaires. John Scottosanti, policier à Sarnia

Le policier John Scottosanti dit que la résidence du collège a été évacuée et que les gens ne peuvent pas entrer sur le campus. Nous demandons à tous de quitter le collège et de demeurer loin pendant que nous continuons notre enquête , dit-il.

Tout le monde est parti, est en sécurité et a évacué le campus. Cindy Buchanan, directrice du marketing, des communications et de la gestion de marque du Collège Lambton

Cindy Buchanan, directrice du marketing, des communications et de la gestion de marque du Collège Lambton, affirme que le collège a suivi le protocole en place et que les étudiants et le personnel sont partis.