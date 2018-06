Un texte de Marie-Pier Bouchard

Ce départ à la retraite est effectif dès maintenant d'après ce qu'on peut lire dans le communiqué de la Cité de l'énergie envoyé en fin de journée mardi.

Le conseil d'administration de la Cité de l'énergie dit avoir pris cette décision « en toute sérénité et d'un commun accord [avec] Robert Trudel ».

Est-ce que cette décision est liée à la diffusion des allégations d'inconduites à caractère sexuel? Joint au téléphone, Robert Trudel a refusé de répondre à cette question et de faire tout commentaire.

Par ailleurs, le président du conseil d'administration, Roland Désaulniers, qui assurera l'intérim pour les prochains mois, a accepté, pour la première fois depuis la diffusion du reportage, de nous rencontrer pour répondre à nos questions.

Interrogé sur l'enquête interne annoncée dans le communiqué envoyé aux médias il y a un mois, Roland Desaulniers a confirmé qu'elle est en cours.

On a embauché deux firmes de ressources humaines pour nous aider dans ce dossier-là. On en a une qui a commencé à faire la diffusion et l'explication de notre politique anti-harcèlement au travail. Il y a une autre firme qui fait un diagnostic sur notre climat au travail. Roland Desaulniers, président du conseil d'administration de la Cité de l'énergie

Roland Desaulniers, président du conseil d'administration de la Cité de l'énergie Photo : Radio-Canada

Qui succédera à Robert Trudel?

Impossible de savoir pour l'instant qui va remplacer Robert Trudel à la direction de la Cité de l'énergie. Roland Desaulniers mentionne qu'un plan de succesion sera déployé au cours des prochains mois.

Le processus d'embauche d'un nouveau directeur général ou d'une directrice générale devrait se faire à la fin de la saison touristique qui commencera officiellement le 16 juin à la Cité de l'énergie.

Des réactions

Des femmes qui ont témoigné dans le reportage de Radio-Canada ont des réactions mitigées face à l'annonce de son départ à la retraite.

L'une mentionne que c'était le minimum dans les circonstances et trouve que le conseil d'administration manifeste peu d'empathie envers les personnes concernées.

Pour une autre, plusieurs questions restent sans réponse à la suite de cette annonce et de la diffusion du communiqué.

Chez Tourisme Mauricie, la directrice générale, Geneviève Boivin, affirme que le conseil d'administration semble faire ce qu'il doit faire dans les circonstances. Elle ajoute au passage que l'organisation suivra de près la suite des choses, notamment la nomination de celui ou celle qui se retrouvera à la tête de l'attrait touristique.

On va être curieux de savoir comment le processus va être mis en branle et qui va prendre la tête de la Cité. C'est pas une petite organisation, elle a une importance assez flagrante dans la région, mais pour l'instant, on focusse sur la saison estivale. Geneviève Boivin, directrice générale de Tourisme Mauricie

Geneviève Boivin, directrice générale de Tourisme Mauricie Photo : Radio-Canada

Invité à réagir, le maire de Shawinigan, Michel Angers, a dit vouloir prendre connaissance du communiqué et consulter son équipe avant de commenter cette annonce.

Au bureau du ministre François-Philippe Champagne, on a mentionné qu'on ne ferait pas de commentaire. La ministre responsable de la région au palier provincial, Julie Boulet, n'a pas commenté non plus.