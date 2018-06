Durant l'émission Tricotées serrées, qui sera diffusée les dimanches après-midi, les deux animatrices tenteront de comprendre les hauts et les bas des relations entre frères et (surtout) sœurs à travers une série de rencontres. Par exemple : comment se fait-il que des gens qui ont grandi ensemble deviennent complices, rivaux ou complètement différents?

L’animateur et comédien Christian Bégin joindra aussi les rangs de la radio de Radio-Canada pour se pencher sur les tendances porteuses d’espoir en compagnie de Louise Latraverse, Raed Hammoud et Isabelle Vincent à l'occasion d'un rendez-vous hebdomadaire intitulé Et si on se faisait du bien.

La programmation estivale commence le 25 juin.