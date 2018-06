« L’idée, c’est de maintenir les canaux de communication [avec la province] les plus ouverts possible », dit le directeur général aux affaires du CEF, Ronald Ajavon.

Le CEF continue d’ailleurs ses négociations avec la province sur ce dossier, selon M. Ajavon. Ce dernier révèle que des rencontres avec le gouvernement sont prévues d’ici la fin de l’année scolaire et à la rentrée. Selon lui, le ministère est ouvert à l'idée d'évaluer la situation à Saskatoon.

Le cas de Monseigneur de Laval n’est pas un cas unique et isolé. Il y a d’autres besoins dans les écoles fransaskoises. Jean de Dieu Ndayahundwa, Collectif des parents inquiets et préoccupés

« Si on arrive à trouver une solution à Regina, pourquoi pas dans les autres régions, croit Jean de Dieu Ndayahundwa du Collectif des parents inquiets et préoccupés (CPIP). Cela prend du temps, et ce sont des négociations aussi, mais c’est tout ce qu’on souhaite pour les autres écoles. »

« C’est au gouvernement de décider s’il veut régler à l’amiable, comme il est en train de le faire actuellement », ajoute-t-il.

Des écoles surpeuplées à Saskatoon et Prince Albert

« On a besoin de deux salles de classe à Saskatoon pour septembre prochain, observe M. Ajavon. On a aussi besoin d’une salle d’orthopédagogie et une salle pour les élèves en difficultés. »

Plusieurs interventions pour les élèves en difficulté se font dans les corridors. Ronald Ajavon, directeur général aux affaires du Conseil des écoles fransaskoises

M. Ajavon fait également état d’un surpeuplement à l’école Valois de Prince Albert, en précisant que l'école a besoin de plus de classe.

La semaine dernière, la Saskatchewan a conclu une entente avec le CEF permettant d'accueillir 225 élèves dans l’École du Parc, à Regina.

L’entente a été conclue hors cour, après le dépôt d’un recours judiciaire par le CPIP au mois d'octobre.