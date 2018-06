Dans une décision rendue mardi, la ministre est tenue responsable d'avoir divulgué l'entièreté du projet de loi sur l'accès à l'information à des journalistes avant même qu'il ne soit déposé en Chambre.

Or, c'est le privilège des parlementaires d'être les premiers à prendre connaissance du contenu des pièces législatives.

Le leader de l'opposition officielle, Pascal Bérubé, avait soulevé cette question de droit et de privilège en apprenant que des exemplaires complets du projet de loi avaient été distribués durant la séance de breffage technique destinée aux médias avant le dépôt du projet de loi à l'Assemblée.

La ministre avait admis elle-même par la suite : « Le contenu du projet de loi a été communiqué avant que les députés puissent en être saisis et j'en assume la responsabilité. Il s'agissait d'une erreur de bonne foi. »

On a directement porté atteinte au droit de la Chambre de prendre connaissance en premier de la mesure législative. Jacques Chagnon, président de l'Assemblée nationale

Il est extrêmement rare qu'un ministre soit reconnu coupable d'un outrage au Parlement, qui est défini comme « tout acte ou [...] omission qui a pour effet de déconsidérer ou d'entraver les fonctions de l'Assemblée, des commissions ou de leurs membres ».

La Commission de l'Assemblée nationale devra maintenant se réunir et déterminer quelles sont les sanctions à imposer à Mme Weil.

Mme Weil a fait savoir qu'elle n'allait pas réagir à la décision de la présidence. Son attachée de presse, Laurence Tôth, a indiqué que la ministre n'avait rien à ajouter de plus que ce qu'elle affirmait dans un communiqué diffusé peu après l'incident.

« J'ai le plus grand respect pour mes collègues, les membres de l'Assemblée, ainsi qu'à l'égard des privilèges parlementaires et j'exprime les regrets les plus profonds face à cette situation, pouvait-on lire. Le contenu du projet de loi a été communiqué avant que les députés puissent en être saisis et j'en assume la responsabilité. Il s'agissait d'une erreur de bonne foi. »