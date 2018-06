Un texte d'Abdoulaye Cissoko

La mobilisation des résidents fait suite à une annonce de Développement Durable Manitoba, selon laquelle l'entreprise de recyclage Rakowski Recycling demande une licence pour exploiter un parc à ferraille sur sa propriété, située au 454, rue Archibald.

Gary Tessier qui habite tout près de Rakowski Recycling, parle au nom de l'Association.

« On demande à la province de nous appuyer dans notre demarche pour arrêter le développement de cette industrie-là et aussi d'appuyer nos démarches auprès de la ville de Winnipeg pour agir de façon saine », souligne-t-il.

Selon Gary Tessier, les résidents estiment que les activités du parc à ferraille aurait des effets nocifs sur la santé des gens vivant aux alentours. L'entreprise, disent-ils, mène déjà des activités qui semblent relever d'un parc à ferraille.

« Ce qui arrive, c'est qu'il y a souvent des mauvaises odeurs dans l'air. Ça n'est pas dû à l'usine qui transforme les champignons, pas très loin. C'est chimique. Il y a des journées où on ne peut même pas passer du temps à l'extérieur », affirme-t-il

Gary Tessier explique que Rakowski Recycling est située dans une zone tampon entre le quartier résidentiel et le parc industriel, où le zonage ne permet pas le type d'activité qu'on trouve dans un parc à ferraille.

Gary Tessier, résident dans le sud de Saint-Boniface Photo : Radio-Canada

« C'est la seule entreprise qui est présentement dans la zone industrielle Mission, désignée zone M2, qui constitue en quelque sorte une espèce de barrage. Si on laisse le projet avancer, on transforme le secteur en une zone industrielle lourde. Ils peuvent alors faire presque n'importe quoi », soutient Gary Tessier.

Le conseiller de Saint-Boniface approuve la démarche des membres de l'Association. Mathieu Allard rappelle que si Rakowski Recycling fait une demande auprès de la Ville pour un changement de zonage, la question fera l'objet d'une audience publique.

« C'est leur chance de s'engager auprès du Manitoba, qui doit donner ces licences environnementales avant que des opérations industrielles importantes aient lieu », rappelle-t-il.

Un porte-parole du gouvernement manitobain confirme que la province a reçu des plaintes concernant Rakowski Recycling. Toutes les informations sur Rakowski Recycling reçues au cours de la consultation publique seront prises en compte avant qu'une licence d'exploitation soit accordée, ajoute-t-il.

Le mardi 12 juin est la date limite pour émettre un avis sur la demande de licence ou déposer une plainte auprès des autorités provinciales.

Gary Tessier affirme que Saint-Boniface et Winnipeg seraient dans un bien meilleur état si toutes les entreprises industrielles, et pas seulement Rakowski Recycling, étaient déménagées dans des secteurs industriels plus appropriés.

Rakowski Recycling n'a pas souhaité commenter.