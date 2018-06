Les membres du CCU se sont réunis, lundi soir, à l'issue de l'assemblée publique de consultations à laquelle plus de 150 personnes ont pris part.

Le président du Comité, Jocelyn Blondin, confirme que le vote a été majoritaire en faveur d'une des trois propositions qui étaient sur la table, soit la citation originale couvrant tout le périmètre du quadrilatère.

Six membre du CCU contre trois ont donc approuvé de désigner le quartier qui s'étend de la rue Laurier, au sud, jusqu'au boulevard Maisonneuve, au nord, et de la rue Victoria, à l'ouest, jusqu'au boulevard des Allumettières, à l'est.

La portion du Quartier du Musée visée par une proposition de citation patrimoniale. Photo : Courtoisie / Ville de Gatineau

Les deux autres propositions rejetées étaient des amendements à cette proposition.

La première portait sur la suggestion des résidents du Quartier du Musée de retirer le terrain situé au 115, rue Champlain du territoire cité et de désigner l'Académie Sainte-Marie comme bâtiment patrimonial.

La deuxième portait sur la proposition de plusieurs élus municipaux d'exclure la rue Laurier du périmètre.

Selon certaines informations, le conseil municipal aurait aussi décidé d'appuyer la proposition originale.

Les élus gatinois doivent se prononcer de façon définitive sur la question le 28 août.