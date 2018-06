Un texte de Laurence Martin

Il faut voir l’immense mur couvert de pancartes racistes, à l’entrée de l’exposition, pour comprendre à quel point la guerre civile en Afrique du Sud a été évitée de peu au début des années 90. À quel point la revanche des Noirs, nourrie par des décennies d’injustice, aurait pu être violente.

« Toilettes réservées aux femmes blanches ». « Hôpitaux pour les gens de couleur ». Et puis l’inscription « Européens seulement » sur un banc public.

Des pancartes qui montrent à quel point les Blancs et les Noirs en Afrique du Sud étaient séparés dans l'espace public. La piscine publique, par exemple, était réservée aux Blancs. Photo : Radio-Canada/Laurence Martin

Comme dans le sud des États-Unis, le régime de l’apartheid, instauré en 1948, avait fait du développement séparé entre les Blancs et les Noirs son idéal, sa raison d’être.

L'apartheid est un régime qui a imposé l'oppression raciale sur tous les aspects de la vie en Afrique du Sud. [...] Si on était Blanc, on vivait une vie très privilégiée. La population noire était transformée en main-d'oeuvre bon marché. Isabelle Masson, commissaire de l’exposition

Pour mettre fin à l’oppression raciale, Nelson Mandela s’engage en politique dès les années 1940. Lorsque son parti, le Congrès national africain (ANC), est banni en 1960, il entre dans la clandestinité.

Une copie du faux passeport éthiopien avec lequel Nelson Mandela a voyagé durant ces 17 mois en clandestinité. Il se faisait appeler « David Motsamayi ». Photo : Radio-Canada/Laurence Martin

« Mandela passe 17 mois à voyager à travers l'Afrique, jusqu'à Londres même, avec un faux passeport », explique la commissaire de l’exposition, Isabelle Masson. « Il cherche du support pour la lutte armée. »

Le Musée présente d’ailleurs une des premières entrevues télévisées que Mandela a donnée à un journaliste britannique… à 2 h, en pleine nuit (clandestinité oblige!).

Dans la cellule de prison de Mandela

La cellule de prison de Mandela, à Robben Island, a été reproduite dans l'exposition. Ses dimensions : 2,4 mètres sur 2,06 mètres. Photo : Radio-Canada/Laurence Martin

Mais, très vite, en 1962, Mandela est arrêté, puis emprisonné. Il passe 27 années derrière les barreaux, dont 18 à Robben Island, une île près du Cap.

La cellule de Mandela a été reproduite dans ses dimensions exactes au Musée canadien pour les droits de la personne de Winnipeg.

Les visiteurs peuvent y entrer et observer les objets qui se trouvaient à l’intérieur : un tapis en guise de matelas; une tasse, une assiette et une cuillère déposées sur une toute petite table; et puis, une poubelle qui servait à Mandela de toilette et qu’il devait nettoyer chaque jour.

Ce que Nelson Mandela avait dans sa cellule. Photo : Radio-Canada/Laurence Martin

Si ces années d’emprisonnement ont été très dures, elles ont aussi été formatrices pour Mandela, croit Christopher Till, directeur du Musée de l’apartheid, à Johannesburg, qui a contribué à l’exposition.

En prison, Mandela a réussi à gagner le respect de ses gardiens qui étaient tous Blancs. Il a discuté avec eux. Il voulait les comprendre. Christopher Till, directeur du Musée de l’apartheid

C'est durant ces 27 années qu’il a découvert l'importance de négocier avec ses ennemis, ajoute M. Till. « Et quand il est sorti de prison, Mandela ne voulait pas d'une guerre civile. Il voulait la réconciliation entre les Blancs et les Noirs. »

L’appui des Canadiens

Le premier ministre canadien Brian Mulroney, en compagnie du président américain Ronald Reagan et de la première ministre britannique Margaret Thatcher, en juin 1988. En imposant des sanctions partielles contre l'Afrique du Sud, le Canada s'est opposé à l'Angleterre qui ne voulait pas imposer de sanctions. Photo : Reuters/Gary Hershorn

La lutte contre l’oppression raciale n’a pas été que l’affaire de Mandela, et l’exposition présente aussi tout le mouvement qui a mené à la fin de l’apartheid.

Au Canada, dans les années 80, des milliers de personnes ont manifesté et exercé des pressions sur le gouvernement de Brian Mulroney pour qu’il impose, entre autres, des sanctions commerciales contre l’Afrique du Sud.

« Quand les progressistes-conservateurs arrivent au pouvoir [en 1984], ils sont néophytes en politique extérieure », raconte Aziz Fall, ancien membre du réseau québécois contre l’apartheid. L’occasion est parfaite pour les influencer.

Le gouvernement canadien finit par endosser des sanctions partielles et joue du même coup un rôle de leader sur la scène internationale.

C’était une situation difficile, parce que Mulroney s’opposait dans le Commonwealth à Margaret Thatcher, qui ne voulait pas aller sur le chemin des sanctions officielles. Stéphan Corriveau, ancien militant québécois contre l’apartheid

Que reste-t-il de Mandela?

Nelson Mandela, photographié tout juste avant son emprisonnement, en 1962. Il cherche à cette époque des ressources pour la lutte armée. Photo : Radio-Canada/Laurence Martin

S’il n’y a aucun doute que la cause de Mandela a triomphé, avec sa libération en 1990 et, surtout, l’organisation des premières élections démocratiques en 1994, aujourd’hui, son héritage est remis en question, explique la commissaire Isabelle Masson.

« Pour les nouvelles générations, il y a le questionnement : "Mais qu’est-ce qui a tant changé?" C’est que l’apartheid a créé des inégalités socioéconomiques profondes », précise-t-elle.

L'entrée de l'exposition donne le ton. Ce banc vert était « réservé aux Européens seulement », donc aux personnes de race blanche. Parmi les non-Européens, on comptait les Noirs, les Coloureds (de races mélangées) et les Asiatiques. Photo : Radio-Canada/Laurence Martin

Christopher Till, directeur du Musée de l’apartheid, reconnaît qu’avec la montée du racisme en Afrique du Sud, le message de réconciliation de Mandela pourrait s’effondrer. Et pourtant, plus que jamais, croit-il, le monde aurait besoin de ce leader d’exception.

« Je me demande ce que Mandela dirait de notre époque, s’il était encore en vie. Certainement, il aurait l’autorité morale, la stature, l’expérience politique et surtout le courage pour dire : “Ça n’a aucun sens. On doit aller au-delà de nos différences”. »