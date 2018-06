Le clou du spectacle de la présentation de Nintendo était l’annonce de détails sur le prochain épisode de la série de jeux de combats Super Smash Bros. Sous-titré Ultimate, cet opus sera lancé le 7 décembre prochain et comprendra quelques nouveaux personnages. On a également appris que tous les personnages ayant déjà participé à la série reviendront dans Super Smash Bros. Ultimate.

Parmi les nouveaux venus, mentionnons Ridley, l’ennemi juré de Samus dans la série Metroid. Les Inklings, protagonistes de la série Splatoon, seront aussi de la partie. On ignore pour le moment si d'autres personnages seront annoncés d'ici à ce que le jeu soit lancé.

Nintendo assure que le rythme des combats sera accéléré grâce à quelques modifications, dont la vitesse des animations des « Final Smashes », ces attaques très puissantes qui peuvent être déclenchées par l’utilisation d’un objet spécial.

Les amateurs de la série pourront s’adonner à Super Smash Bros. Ultimate à l’aide de manettes de GameCube, a indiqué Masahiro Sakurai au cours de la présentation. D’après les images très succinctes montrées pendant cette annonce, il devrait s’agir de nouvelles manettes conçues spécialement pour la Switch, mais qui conservent la forme exacte des originales. On ignore pour le moment si Nintendo lancera un adaptateur pour les manettes de GameCube originales.

Mario Party et Pokémon

L’entreprise japonaise a également annoncé la sortie de Super Mario Party, nouvelle entrée dans la populaire série rappelant les jeux de société. Nintendo a voulu encourager l’aspect multijoueur du jeu en offrant la possibilité de jouer avec deux écrans de Switch. Ces écrans pourront être déplacés par les joueurs en cours de partie pour modifier certains aspects du jeu, dont la forme des arènes dans certains minijeux.

Nintendo est aussi revenue sur l’annonce de ses nouveaux jeux Pokémon qu'elle a faite il y a deux semaines. Elle n’a pas donné de détails sur le jeu original prévu pour 2019 sur sa console Switch, mais elle a présenté une manette en forme de Pokéball que les joueurs pourront utiliser pour jouer à Pokémon: Let’s Go, Pikachu et Pokémon: Let’s Go, Eevee.

Fortnite enfin sur Switch

La grande popularité de la Switch continue d’attirer les éditeurs tiers, qui adaptent leurs jeux existants pour qu’ils puissent fonctionner sur la console.

Fortnite était sans doute le plus attendu d’entre eux, et Nintendo a enfin emboîté le pas à ses compétiteurs en le lançant sur sa console pendant sa présentation. Le jeu est donc offert dès à présent dans la boutique virtuelle de la Switch.

Parmi les autres jeux annoncés, mentionnons Hollow Knight, Overcooked 2, Minecraft Bedrock, Dragon Ball FighterZ et ARK: Survival Evolved.