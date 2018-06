L’Organisme de bassin versant Lac-Saint-Jean a inauguré le circuit mardi matin à Métabetchouan–Lac-à-la-Croix.

Cet été, les citoyens et les amateurs de la nature pourront aussi profiter de plusieurs activités dont une excursion visant à leur faire découvrir les libellules au parc national de la Pointe-Taillon.

Le but derrière cette initiative est de faire connaître la biodiversité et le rôle essentiel des milieux humides. Il peuvent, entre autres, jouer un rôle important dans la régulation des inondations.