Un texe de Marie-Hélène Paquin

Alexandre Castonguay souffre du syndrome Dominique Michel. Même si, à chaque année, il croit présenter Ma Noranda pour une dernière fois, la pièce revient l'année suivante.

Il y a de nouveaux artistes qui me disent "Alex, on veut le faire". Il y a aussi des bénévoles qui me demandent quand ça recommence. Tu vois que la volonté est là. C'est aussi le quartier qui demande "le refaites-vous cette année?". C'est ça qui fait que la flamme est rallumée. J'ai un peu le syndrome de Dominique Michel, à chaque année je dis c'est fini. Mais les gens font en sorte que je me recrinque , confie le concepteur, auteur et acteur Alexandre Castonguay.

Cette année, le texte a été retravaillé pour la première fois. Avec l'aide de Joséane Toulouse, Alexandre Castonguay a retravaillé l'histoire d'amour et de rupture entre Mèche Courte et Fleur Bleue. L'histoire demeure la même, mais les références ont été mises à jour et les textes des personnages, inversés. Mèche Courte dit le texte de Fleur Bleue et Fleur Bleue dit le texe de Mèche Courte, ça va apporter un peu de neuf , fait valoir le dramaturge.

La conférence de presse a eu lieu à même le magasin 101 Trouvailles de la Ressourcerie Bernard-Hamel. Photo : Radio-Canada/Vanessa Limage

Parmi les autres nouveautés, notons le trajet. La chatte de Mèche Courte, Noranda, emmènera les spectateurs de l'autre côté du Vieux Noranda. Ils découvriront de nouvelles ruelles et de nouveaux trésors cachés du quartier, qui est un personnage à part entière du récit.

Du côté des collaborateurs, de la nouveauté s'amène dans la conception artistique. Après quatre ans, la conceptrice des décors et des costumes Andréane Boulanger cède sa place à Sarah Gélineau Paradis. À la conception musicale, Jean-Philippe Rioux-Blanchette est de retour pour une deuxième année consécutive. Quant à la conception numérique, elle a été confiée au Marseillais Adelin Scweitzer, qui se déplacera pour l'occasion. La troupe de danse contemporaine Danse To Go se chargera des chorégraphies. La comédienne Roxane Bourdages sera de retour dans les traits de Mèche Courte.

L'équipe souhaite augmenter le nombre de spectateurs accueillis chaque soir, qui était de 150. On grossit la jauge à 175 personnes. On a choisi les lieux en conséquence. C'est impératif de ne pas attendre à la deuxième semaine. Réservez vos billets dès le début, parce qu'on finit tout le temps par refuser du monde et ça, c'est malheureux , ajoute Alexandre Castonguay.

Ma Noranda sera présentée les 8, 9, 10, 15, 16 et 17 août. Photo : Radio-Canada/Vanessa Limage

Forte de deux prix, soit le prix Citoyen de la culture André-Daigle 2018 du réseau Les Arts et la Ville et le prix de l'organisme de la relève de la Ville de Rouyn-Noranda, Ma Noranda espère attirer la participation de 200 bénévoles.

La pièce sera présentée les 8, 9, 10, 15, 16 et 17 août 2018 à 20 h. Beau temps mauvais temps, habillez vous en conséquence, car il n'y aura pas d'annulation.