Lors du dernier budget, le gouvernement avait annoncé que 509 millions de dollars seraient consacrés d’ici 2022-2023 à la mise en œuvre de cette nouvelle politique. Celle-ci vise à mettre à jour la première politique culturelle québécoise, qui avait été mise en place en 1992 par la ministre de la Culture de l’époque, Liza Frulla.

La plupart des détails de la politique avaient déjà filtré dimanche, alors que La Presse canadienne avait obtenu copie du document la résumant.

C’est toutefois des chiffres un peu plus précis que nous a offerts la ministre de la Culture, Marie Montpetit, en conférence de presse.

Nouveau pan de la politique culturelle québécoise, la stratégie numérique québécoise, qui vise l’accompagnement du secteur culturel dans l’appropriation des technologies numériques, obtiendra 168,2 millions de dollars, dont 13,7 millions seront alloués à la promotion des contenus québécois sur les réseaux numériques.

Québec entend entre autres élargir l'offre culturelle en stimulant la création. Pour ce faire, il accorde 50,2 millions de dollars de plus à la Société de développement des entreprises culturelles (SODEC) et 65,9 millions au Conseil des arts et des lettres du Québec.

Par ailleurs, le « maillage » entre la culture, l’éducation et la famille, un volet « qui tient à cœur » à la ministre Montpetit, obtiendra 65,5 millions. De ce montant, 35 millions serviront à augmenter le nombre de sorties culturelles des élèves, et 5 millions financeront l'accès à certains musées, qui seront gratuits pour tous un dimanche par mois. La mesure est déjà en vigueur depuis le 3 juin.

La culture et le patrimoine en régions seront soutenus par 110 millions de plus, dont 19 millions pour financer l'organisation d'événements.

Comme dévoilé dimanche, la nouvelle politique culturelle dit vouloir également « dépoussiérer » les deux lois existantes sur le statut de l'artiste adoptées en 1987 et 1988, qui donnent notamment aux artistes le statut de travailleur autonome.

Les lois modernisées tiendront compte, entre autres, de l'évolution des technologies.

Québec s'engage aussi à resserrer le filet de protection sociale des créateurs et à faciliter leur accès à un régime de retraite et à des assurances collectives.

Le gouvernement dit également vouloir adopter « la toute première stratégie gouvernementale en architecture », pour laquelle il emploiera notamment 25 millions pour « faciliter la conversion des lieux de culte désacralisés » (entendre les églises désaffectées).