M. Séguin était en poste depuis 2009.

Son départ coïncide avec la querelle juridique au sujet des services de la Police provinciale de l’Ontario dans cette ville de près de 15 000 habitants.

C'est le 5 décembre dernier que Nipissing Ouest a choisi de remplacer son service de police municipal. Photo : Radio-Canada/Mathieu Grégoire

Dans son communiqué, le chef Séguin affirme qu’une grande incertitude plane sur l’avenir des services policiers à Nipissing-Ouest.

Les services policiers en Ontario sont en ébullition et ils nécessiteront encore plus d’engagements dans des partenariats, plus de mobilisation communautaire et la volonté de faire les choses autrement , dit-il.

La démission de Chuck Séguin entrera en vigueur le 3 juillet.