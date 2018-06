Un texte de Nathalie Tremblay

Ces deux mesures font parties d'une nouvelle politique de gestion des matières résiduelles annoncée en mars dernier.

Toutefois le compostage sera obligatoire dès le 15 juillet 2018.

Si elle ne veut pas parler de recul, la Ville décide toutefois de donner plus de temps aux citoyens pour s'habituer aux changements les plus controversés.

La présidente de la Commission sur le développement du territoire, l'habitation et l'environnement, et conseillère du Plateau, Maude-Marquis Bissonnette, indique que les Gatinois ont été nombreux à exprimer leurs préoccupations face à cette nouvelle règlementation qui imposera une limite de 120 litres de déchets par deux semaines à chaque foyer.

Madame Bissonnette précise que puisque les nouveaux bacs ne seront livrés qu'à partir de l'automne, et entre les mois d'octobre et de janvier, la Ville profitera de cette année supplémentaire pour sensibiliser les Gatinois aux changements.

« On est conscient que ce sont des changements d'habitudes de vie qui sont importants », souligne la conseillère du Plateau.

On veut avoir le temps d'accommoder les gens, on veut qu'il y ait de la flexibilité dans la mise en oeuvre. On ne change pas d'objectif, on change les façons, ou en tout cas on s'adapte dans les façons de le mettre en oeuvre. Maude Marquis-Bissonnette, conseillère du district du Plateau

L'objectif de cette nouvelle politique est de réduire de 45 % la quantité de déchets d'ici 2021. Cela signifie que près de 17 000 tonnes d'ordures ménagères doivent être détournées annuellement du site d'enfouissement.

Consultations pour les cas particulieres

La Ville a annoncé qu'elle tiendra des consultations en ligne, particulièrement auprès des familles pour qui les changements seront plus difficiles.

Ces consultations qui viseront particulièrement les familles nombreuses, les garderies en milieu familial ou les résidences intermédiaires, pourraient permettre l'adoption de mesures d'atténuation dans des cas particuliers. Des mesures qui devraient être adoptées au printemps 2019.

La tarification que la Ville souhaite imposer sera aussi soumise à la consultation. La Ville rappelle que les gens qui souhaiteront dépasser la limite permise de déchets ultimes de 120 litres, aux deux semaines, devront se procurer des sacs spécialement identifiés à cet effet moyennant des frais qui n'ont pas encore été établis.

Ultimement cette mesure devrait permettre d'alléger les impôts fonciers des Gatinois, selon la directrice de l'environnement de Gatineau.

« Tout le monde paye la même chose actuellement », rappelle Chantal Marcotte.

Tout le monde pourra vivre cette réduction de taxes dans le futur, et ce sera plus équitable. Ceux qui produiront plus de déchets, parce qu'ils ne voudront pas composter, devront payer le surplus. Chantal Marcotte, directrice du service de l'environnement de la Ville de Gatineau

Des changements dès 2018

Malgré le report de certaines mesures, plusieurs changements prévus dans la nouvelle politique vont entrer en vigueur le 15 juillet prochain. C'est le cas du compostage, qui sera dorénavant obligatoire dans les édifices multilogements. La cueillette des ordures ménagères dans ces édifices multilogements s'y fera aux deux semaines, comme c'est déjà le cas pour les résidences unifamiliales.

La présence de déchets encombrants, comme des meubles et les matériaux de construction ne pourront plus être jetés aux poubelles. La Municipalité tiendra quatre collectes annuelles, probablement au printemps et à l'automne pour permettre aux citoyens de se débarrasser de ces encombrants. Ces collectes spéciales vont commencer cet automne.

Par ailleurs, un organisme d'économie locale sera chargé dès cette année d'aller chercher, sur appel, des déchets encombrants, comme des meubles ou des électroménagers. L'annonce de ce service sera fait sous peu.

La Ville doit également présenter un plan de réorganisation de ses écocentres pour notamment prolonger leurs heures d'ouverture.

Selon Chantal Marcotte, ces nouvelles mesures coûteront environ 75 000 $.

« L'achalandage aux écocentres a doublé et le tonnage a plus que doublé », dit-elle.

La possibilité d'ouvrir un nouvel écocentre dans l'ouest de la ville fera aussi partie de la réflexion sur la bonification des services.

Campagne d'information

Pour marquer le coup de ces changements à la gestion des matières résiduelles, la Ville lance dès maintenant une vaste campagne d'information. Un plan de communication de 300 000 $ est prévu pour sensibiliser les Gatinois aux nouvelles façons de faire. Une application mobile appelée DTRITUS a aussi été lancée pour permettre aux citoyens de connaître le calendrier des collectes, et mieux comprendre ce qu'il est possible de composter ou de recycler.

La Ville continuera son accompagnement auprès des propriétaires d’édifices multilogements. Une patrouille environnementale doit également sillonner les rues jusqu'à l'automne pour répondre aux questions des citoyens.